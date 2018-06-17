Транспортная прокуратура завела дело по факту крушения поезда

За медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан.

ЛОВД (Линейным управлением внутренних дел) на станции Шу возбуждено уголовное дело, сообщает zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

На месте происшествия работают прокуроры Главной транспортной прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел на транспорте, местные исполнительные органы и все экстренные службы, кареты скорой помощи городской больницы г.Шу.

Два больничных учреждения г.Шу переведены на усиленный режим.

ЛОВД (Линейным управлением внутренних дел) на станции Шу возбуждено уголовное дело по ст. 344 ч.2 УК РК по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль Главной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в результате крушения пассажирского поезда погиб несовершеннолетний ребенок 2006 г.р.

За медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось).

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