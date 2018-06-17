Пассажиры сошедшего с рельс поезда благополучно доставлены в пункты назначения

В «Қазақстан темір жолы» заверили, что все вагоны поезда прошли предрейсовое техническое обслуживание.

Все 832 пассажира доставлены на станцию Шу. 200 из них остались там, согласно приобретённым билетам. Оттуда 488 пассажиров было отправлено в Алматы, остальные отказались от предложенной доставки по железной дороге и самостоятельно отправились автотранспортом, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Қазақстан темір жолы».

По информации оперативного штаба АО «НК «ҚТЖ», в результате схода вагонов пассажирского поезда №10 пострадало 14 человек. Трое человек находится в Шуйской районной больнице, 11 – в Шуйской городской больнице.

Поезд №10, следовавший из Астаны в Алматы, сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска. Данные вагоны прошли требуемое технологическое обследование и соответствуют нормативно-технической документации.

Согласно нормативно-техническим требованиям, вагоны поезда №10 прошли предрейсовое техническое обслуживание, - говорится в сообщении.

Проверка железнодорожного пути по техническому регламенту производится 2 раз в месяц. Последний промер пути путеизмерительным вагоном выполнен 6 июня 2018 года. Отклонений не выявлено.

На вокзале Алматы-1 созданы условия для оказания помощи, медицинского обслуживания пассажирам поезда № 10, предоставления им консультации по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось).

По всем вопросам, касающимся возврата стоимости билетов, необходимо обращаться в АО «Пассажирские перевозки» по телефону 8(7172) 600-244; 933-617 ( г.Астана)

По вопросам получения возмещения от страховой компании «НСК» обращаться по телефонам 8(7172) 600-235; 600-128 с 9.00 до 20.00 часов.







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