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Пассажиры сошедшего с рельс поезда благополучно доставлены в пункты назначения

В «Қазақстан темір жолы» заверили, что все вагоны поезда прошли предрейсовое техническое обслуживание.

Фото : orken-media.kz17 июня 2018, 19:56

Все 832 пассажира доставлены на станцию Шу. 200 из них остались там, согласно приобретённым билетам. Оттуда 488 пассажиров было отправлено в Алматы, остальные отказались от предложенной доставки по железной дороге и самостоятельно отправились автотранспортом, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Қазақстан темір жолы».

По информации оперативного штаба АО «НК «ҚТЖ», в результате схода вагонов пассажирского поезда №10 пострадало 14 человек. Трое человек находится в Шуйской районной больнице, 11 – в Шуйской городской больнице.
Поезд №10, следовавший из Астаны в Алматы, сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска. Данные вагоны прошли требуемое технологическое обследование и соответствуют нормативно-технической документации.

Согласно нормативно-техническим требованиям, вагоны поезда №10 прошли предрейсовое техническое обслуживание, - говорится в сообщении.

Проверка железнодорожного пути по техническому регламенту производится 2 раз в месяц. Последний промер пути путеизмерительным вагоном выполнен 6 июня 2018 года. Отклонений не выявлено.
На вокзале Алматы-1 созданы условия для оказания помощи, медицинского обслуживания пассажирам поезда № 10, предоставления им консультации по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось).

По всем вопросам, касающимся возврата стоимости билетов, необходимо обращаться в АО «Пассажирские перевозки» по телефону 8(7172) 600-244; 933-617 ( г.Астана)

По вопросам получения возмещения от страховой компании «НСК» обращаться по телефонам 8(7172) 600-235; 600-128 с 9.00 до 20.00 часов.




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