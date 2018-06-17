Мужчины разбивали стекла, вытаскивали детей, - пассажиры о крушении поезда

Вернувшиеся в Алматы пассажиры рассказали детали катастрофы.

Пассажиры из сошедшего с рельсов поезда вернулись в Алматы. По предварительной информации, погиб один ребенок 2006 года рождения, за медицинской помощью обратились 14 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован в Шускую городскую больницу в отделение травматологии, состояние стабильное. 13 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой, сообщает корреспондент zakon.kz.

"Когда все началось, я спала. Проснулась - в вагоне все тряслось, падали чемоданы. Думала, что мы сейчас тоже перевернёмся. Потом мы резко остановились. Я не пострадала, не знаю почему, но была очень спокойна. Пошла умылась, а потом собралась, так как мысль была - вдруг пожар случится", - рассказывает пассажирка поезда Айдана.

"Мы приближались к станции Шу. Был какой-то стук , вибрация, затем резкий наклон. Вагоны перевернулись, наш накренился где-то на 70 градусов - мы все полетели. Потом остановились, послышались крики. Позже мужчины разбивали стекла, со всех вагонов прибежали, вытаскивали детей, раненных. Там были парни демобилизованные - молодцы! Мы все в шоке были, вылезли из вагона, из-за наклона пришлось прыгать. Бросали вещи, многие потеряли сотки. В вагонах остались сумки, многие документы оставили. Это было ужасно. Мы в Алматы приехали по делам с Караганды, и вот такое вот случилось. - делится переживаниями карагандинка Ибраева Раушан.

"Я схода не видел, сначала думал просто остановка. Там солдаты ехали, меня с ними забрали. Они демобилизовались, и мы помогали там. Когда остановились, я вышел и увидел два перевернутых вагона. Людей оттуда вытаскивали. Через 5-10 минут приехали службы. Сначала я увидел полицейских, потом пожарных. Люди были с огнетушителями, - вспоминает пассажир Роман Самсоненко.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось).

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