Вытаскивала телефоны и хватала мужчин за руки в КНР: полиция предупредила казахстанку
Поводом для беседы послужили видеоролики с ее участием, вызвавшие широкий общественный резонанс в социальных сетях.
"На одном из распространенных в интернете кадрах зафиксировано, как девушка вытаскивает из кармана своей спутницы мобильный телефон и передает его в руки прохожим – гражданам Китая. Затем она сообщает спутнице, что телефон якобы украли, и указывает на человека, которому сама его передала. Кроме того, на улицах и в метро она подходила к незнакомым мужчинам, брала их за руки или прикасалась к ногам, чем вызывала у окружающих испуг и недоумение".Пресс-служба ДП Алматы
В ходе беседы девушка выразила сожаление о случившемся.
"Мое видео не имело цели кого-либо оскорбить. Это была необдуманная публикация. Прошу прощения у всех, кого она могла задеть. Теперь я гораздо внимательнее подойду к вопросу размещения контента", – отметила она.
Полиция напоминает:
"При публикации материалов в социальных сетях важно соблюдать нормы уважения как к согражданам, так и к представителям других стран. Подобные действия могут быть восприняты как провокационные и вызвать негативную реакцию в обществе".
Также важно помнить, что, пребывая за рубежом, каждый гражданин обязан уважать местные традиции, правила общественного порядка, а также законы и нормы поведения, действующие в соответствующей стране.
"Нарушение этих норм может повлечь за собой правовые последствия со стороны принимающего государства".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее в полиции южной столицы поделились результатами проверок, как водители мопедов и электросамокатов соблюдают правила дорожного движения (ПДД).