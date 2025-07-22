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Общество

Вытаскивала телефоны и хватала мужчин за руки в КНР: полиция предупредила казахстанку

Вытаскивала телефоны и хватала мужчин за руки в КНР: полиция предупредила казахстанку, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 18:31 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Сотрудниками полиции проведена профилактическая и разъяснительная беседа с гражданкой, недавно вернувшейся из Китая. Об этом 22 июля 2025 года рассказали в Департаменте полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Поводом для беседы послужили видеоролики с ее участием, вызвавшие широкий общественный резонанс в социальных сетях.

"На одном из распространенных в интернете кадрах зафиксировано, как девушка вытаскивает из кармана своей спутницы мобильный телефон и передает его в руки прохожим – гражданам Китая. Затем она сообщает спутнице, что телефон якобы украли, и указывает на человека, которому сама его передала. Кроме того, на улицах и в метро она подходила к незнакомым мужчинам, брала их за руки или прикасалась к ногам, чем вызывала у окружающих испуг и недоумение".Пресс-служба ДП Алматы

В ходе беседы девушка выразила сожаление о случившемся.

"Мое видео не имело цели кого-либо оскорбить. Это была необдуманная публикация. Прошу прощения у всех, кого она могла задеть. Теперь я гораздо внимательнее подойду к вопросу размещения контента", – отметила она.

Полиция напоминает:

"При публикации материалов в социальных сетях важно соблюдать нормы уважения как к согражданам, так и к представителям других стран. Подобные действия могут быть восприняты как провокационные и вызвать негативную реакцию в обществе".

Также важно помнить, что, пребывая за рубежом, каждый гражданин обязан уважать местные традиции, правила общественного порядка, а также законы и нормы поведения, действующие в соответствующей стране.

"Нарушение этих норм может повлечь за собой правовые последствия со стороны принимающего государства".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее в полиции южной столицы поделились результатами проверок, как водители мопедов и электросамокатов соблюдают правила дорожного движения (ПДД).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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