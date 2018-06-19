В Казахстане сохраняется неустойчивая погода

В Астане днем ожидается гроза.

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 июня, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Ночью и утром на севере ожидается местами туман.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град. В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град. В Северо-Казахстанской области местами шквал, возможен град, усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Костанайской области местами возможен град, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами усилится ветер 15-20 м/с. Днем в Жамбылской области местами ожидается шквал, возможен град, усилится ветер 15-20 м/с. Днем в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Ночью в Карагандинской области местами ветер 15-20 м/с.На большей части Мангистауской, местами Кызылординской, в Атырауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, 19 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем местами возможен град. В Астане днем ожидается гроза, порывы северо-западного ветра 15 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Погода в Алматы, днем 30°, частично облачно.

Погода в Астане, днем 18°, частично облачно.

Прогноз погоды на 19 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!