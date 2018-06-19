Касымов: Машиниста не задерживали
Информацию по задержанию машиниста опроверг глава МВД.
Фото : BNews.kz19 июня 2018, 12:25
В кулуарах правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов не подтвердил информацию о задержании машиниста с сошедшего пассажирского поезда в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.
«Кто передал, что его задержали? Это просто самая ложная информация, его просто допросили и отпустили», - сказал глава МВД РК.
По его словам, виновен машинист или нет определит следствие.
«Это же целое уголовное дело. Экспертизу проводят, кто вам сейчас может это сказать», - отметил К. Касымов.
В свою очередь первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр сообщил, что пока никого не задерживали.
«Нет, никого не задерживали. Учитывая, что такое внимание пресса уделяет данному вопросу, я думаю, крайнего не будут искать», - пояснил он.
Вчера на одном из республиканских каналов вышел сюжет, что полиция задержала машиниста, управлявшего поездом Астана – Алматы.
Ксения Давыдова, Астана
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