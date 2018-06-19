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Касымов: Машиниста не задерживали

Информацию по задержанию машиниста опроверг глава МВД.

Фото : BNews.kz19 июня 2018, 12:25

В кулуарах правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов не подтвердил информацию о задержании машиниста с сошедшего пассажирского поезда в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

«Кто передал, что его задержали? Это просто самая ложная информация, его просто допросили и отпустили», - сказал глава МВД РК.

По его словам, виновен машинист или нет определит следствие.

«Это же целое уголовное дело. Экспертизу проводят, кто вам сейчас может это сказать», - отметил К. Касымов.

В свою очередь первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр сообщил, что пока никого не задерживали.

«Нет, никого не задерживали. Учитывая, что такое внимание пресса уделяет данному вопросу, я думаю, крайнего не будут искать», - пояснил он.

Вчера на одном из республиканских каналов вышел сюжет, что полиция задержала машиниста, управлявшего поездом Астана – Алматы.

Ксения Давыдова, Астана

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