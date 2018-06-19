Костюмированный бал 1903 года — самый известный маскарад последнего императора России

В 1903 году 11 и 13 февраля во время правления последнего русского императора Николая II состоялся знаменитый костюмированный бал в честь 290-летия правления дома Романовых.

Бал проходил в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге в два этапа. Все гости были одеты в роскошные костюмы XVII века, «допетровских времен», которые были созданы по дизайну художника Сергея Соломко и с привлечением специалистов по этому историческому периоду, передает BigPicture.

Великий князь Александр Михайлович, который приходился двоюродным дядей императору, вспоминал, что «это был последний большой придворный бал в истории империи».

Николай II предстал перед знатью в выходном платье царя Алексея Михайловича Романова — в кафтане и опашне из золотой парчи, в царской шапке и с жезлом (ныне хранится в Оружейной палате). Сшил костюм для Николая театральный костюмер Императорских театров И.И. Каффи, ему помогали две портнихи, чьи имена не сохранились. Царскую шапку изготовили в шляпной мастерской братьев Брюно, поставщиков Высочайшего двора с 1872 года.

Императрица Александра Федоровна была одета как царица Мария Ильинична Милославская.

Для бала из Оружейной палаты Московского Кремля было выписано 38 подлинных предметов царских костюмов XVII века.

Из них для костюма Николая II было отобрано 16. В их числе были жемчужные запястья, принадлежавшие сыну Ивана Грозного царю Федору Иоанновичу.

В качестве дополнения к костюму использовали подлинный жезл царя Алексея Михайловича. Пуговицы и нашивки на костюме были русской работы XVII века.

Воспоминания очевидца: «Впечатление получилось сказочное — от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах. В этот день фамильные драгоценности появились в таком изобилии, которое превосходило всякие ожидания».

По желанию императрицы лучшие фотографы Санкт-Петербурга сделали одиночные портреты участников бала-маскарада и групповые фотографии.

В 1911 году на немецкой фабрике карточных игр фирмы «Дондорф» (Франкфурт-на-Майне) были разработаны эскизы для колоды игральных карт «Русский стиль» — с фигурами в костюмах, повторяющих костюмы участников бала. Карты были отпечатаны в Петербурге на Александровской мануфактуре, их выход приурочили к празднованию 300-летия дома Романовых.

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