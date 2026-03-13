В 2026 году мир ждут три "несчастливые" пятницы, 13-е: стоит ли волноваться

Сегодня пятница, 13 марта. Эта дата по обыкновению приковывает внимание. Интересно, что в 2026 году сразу три пятницы выпадут на 13-е число – такое происходит впервые за последние 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, который изучило издание "РИА Новости".

Так, первая "пятница, 13-е" в этом году пришлась на февраль, вторая – на март, а третья ожидается в ноябре.

В последний раз три такие даты в течение года фиксировались в 2015 году.

В разные годы их количество отличалось:





"По две пятницы, 13-е, приходилось на 2017-2020 годы, а также на 2023-2024 годы. По одной такой дате было в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах".

При этом многие люди считают пятницу, 13-е мистическим и неблагоприятным днем.

Согласно распространенным суевериям, в этот день следует быть особенно осторожными и внимательными.

Доктор психологических наук медицинского центра в Кливленде Сюзан Альберс уверен, что суеверия способны изменить мысли и поведение человека.

В пятницу, 13-го, согласно наблюдениям, люди зачастую меняют свои планы: избегают поездок и склонны откладывать важные решения.

Психолог считает эту стратегию неверной и советует придерживаться привычного режима: спать нужное количество часов, хорошо питаться, гулять на свежем воздухе. По мнению специалиста, это успокоит нервную систему.

Боязни числа 13 специалисты приписывают отдельный термин – "трискайдекафобия". Выделяется много причин возникновения этой фобии, большинство из них связаны с легендами, мифами и религиозными верованиями.

Чего нельзя делать в пятницу, 13-го

Согласно приметам предков, которые вспомнил РБК Life, в этот день нельзя было заниматься женскими работами (прясть, ткать, шить, стирать), купать ребенка, собирать плоды с деревьев и взбираться на них, печь хлеб, есть овечий сыр и пить молоко, купать или стричь овец, бриться мужчинам и мыть волосы женщинам.

Кроме того, проблемами в быту, как считалось, могла обернуться прополка огорода, также не рекомендовалось отдавать что-либо из дома, давать огонь из очага, начинать важные дела.

В этот день также нельзя было обручаться и венчаться, да и вообще смеяться, петь, танцевать и веселиться не приветствовалось. В свою очередь, если за столом собиралась компания из 13 человек, считалось, что это пророчит скорую смерть кому-то из ее членов.

Немного ранее мы рассказывали, что первый день весны, 1 марта, издревле считался особым временем: люди по всему миру радовались приходу сезона, символизирующего обновление, возрождение природы и начало нового жизненного цикла.