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В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет

температурный рекорд в Семей орманы Фото: Instagram/glpr.semeyormany
На территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" зафиксирована самая низкая температура за последние 20 лет. В ночь с 20 на 21 февраля 2024 года столбик термометра в Батпаевском лесничестве Семипалатинского филиала достиг отметки -55°, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации научного сотрудника отдела науки, экопросвещения и мониторинга ГЛПР "Семей орманы" Айнур Баймадиевой, отметка -53°С зафиксирована в Большебуконском лесничестве Тау-Далинского филиала (Кокпектинский район области Абай).

"По всей территории резервата показатели минимальной температуры в эти сутки в среднем варьировались от 31°С (Долонский филиал, близ реки Иртыш) до -50°С (лесной массив). Стоит отметить, что такой низкой температуры не наблюдалось за всю историю создания резервата (с 2003 г.), согласно данным Летописи природы самая низкая температура до текущего года отмечена 26 января 2018 года, тогда температура атмосферного воздуха местами опустилась до -50°С". Айнур Баймадиева

Как уточняется, самыми холодными географическими точками на территории гослесфонда ГЛПР "Семей орманы" в феврале 2024 года стали Батпаевское лесничество Семипалатинского филиала и Большебуконское лесничество Тау-Далинского филиала.


Ранее жители Восточно-Казахстанской области распространили фотографии, где их термометры показывают температуру ниже нижнего предела. К примеру, в селе Парыгино района Алтай столбик термометра упал ниже -60 градусов.

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