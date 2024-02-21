В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет

Фото: Instagram/glpr.semeyormany

На территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" зафиксирована самая низкая температура за последние 20 лет. В ночь с 20 на 21 февраля 2024 года столбик термометра в Батпаевском лесничестве Семипалатинского филиала достиг отметки -55°, сообщает Zakon.kz.

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