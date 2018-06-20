Байге, национальные игры: что готовит гостям Бурабай

Кульминацией праздника станет байге на 15 км и 25 км. Общий призовой фонд составит 1 000 000 тенге.

23 июня 2018 года состоится фестиваль Юрта-фест «Бурабай-2018», сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Мероприятие пройдет на территории грандиозного стойбища кочевников в этноауле «Жайлау», который протянулся в живописном месте Бурабая.

Казахская юрта является своего рода субстанция многовековой культуры казахского народа. С ним была связана вся жизнь казахов, поэтому она занимала и занимает особое место в повседневном быте.

Неповторимость этого типа жилища, архитектуры, созданной из войлока и гибкого ивового прута, стала сегодня для каждого казаха емким символом Родины, древней культуры народа.

Главная цель мероприятия – развитие и укрепление бренда Казахстана как «Страны Великой степи» через привязку уникального древнего жилища кочевников к казахской земле в целом и к Бурабаю.

Программа фестиваля достаточно насыщенная. На мероприятии можно будет увидеть уникальные предметы быта, коллекции традиционной национальной одежды и изделия декоративно-прикладного искусства.

Для гостей мероприятия будут организована концертная программа с участием местных исполнителей, танцевальных ансамблей и артистов, а также культурная программа, которая познакомит гостей с богатой и самобытной культурой кочевников.

Кульминацией праздника станет байге на 15 км и 25 км. Общий призовой фонд составит 1 000 000 тенге.

Бурабай приглашает всех казахстанцев, а также иностранных туристов стать участником масштабного праздника.

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