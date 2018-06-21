Казахстанец очистил от грязи памятник Абаю Кунанбаеву в Москве

Ничего такого сверхъестественного не сделал. Считаю, что это хороший посыл для подрастающего поколения.

Обучающийся в Москве казахстанец рассказал, зачем он взобрался на памятник Абая и очистил его от грязи, передает Zakon.kz.

Это произошло осенью 2017 года. По словам Дархана (имя изменено), по приезде в Москву он узнал, что в городе находится памятник поэту Абаю Кунанбаеву.

«Мы решили поехать в парк и посмотреть на памятник. Увидели, что памятник был загажен птицами. Я не мог просто на это смотреть, нашел тряпку, воду, взобрался на этот памятник, и начал чистить», - рассказал Дархан.

По его словам, в этот момент мимо проходил человек и начал снимать его на камеру. Он заметил его тогда, когда спустился с памятника.

«Ничего такого сверхъестественного не сделал, просто Абай Кунанбаев дорогой для нас человек. Я считаю, что это хороший посыл для подрастающего поколения, поскольку мы росли в другом духе. Вот недавно был случай, когда испортили памятник 28-ми панфиловцев в Алматы. Не скажу, что сейчас наблюдается такая тенденция, но таким небольшим и незначительным примером хотел показать, что так делать нельзя, наоборот нужно стремиться делать хорошее и созидать», - объяснил свой поступок он.

С прошлого года в Алматы было зарегистрировано свыше пяти фактов осквернения памятников в парке 28 панфиловцев. Кроме того, прошлой осенью и вовсе были разрушены постаменты с названиями городов-героев, сам Мемориал был ранее обкидан яйцами и кусками торта. Только в мае этого года было произведено 2 кражи позолоченных букв с постаментов.

Памятник Абаю Кунанбаеву в Москве был открыт президентами Казахстана и России в 2006 году.

Авторами скульптурной композиции стал российско-казахстанский авторский коллектив - скульптор Марат Айнеков, дизайнер Тимур Сулейменов, художник Эдуард Дробицкий и архитектор Вячеслав Романенко.

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