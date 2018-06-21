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Решается вопрос опекунства над детьми убитой преподавательницы в Костанае

Они сейчас находятся у родственников.

Фото : inform.kz21 июня 2018, 16:10

В областном управлении образования прокомментировали семейную трагедию, которая произошла вчера в Костанайском социально-техническом университете, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как сложится дальнейшая судьба двух детей убитой Ольги Исеновой, рассказала руководитель отдела социальной защиты детства управления образования области Айжан Баймаканова.

«Пока рассказывать какие-то подробности мы не можем. Идёт следствие. Точно могу сказать, что у женщины осталось двое детей. Старший ребёнок - девочка, обучается в 4 классе. Второй ребёнок ещё посещает ясли-сад. Оба сейчас находятся в посёлке Кушмурун у родственников. Говорить сейчас о том, что родственники возьмут над ними опекунство, рано. Сейчас городской отдел образования этим вопросом и занимается», - сообщила А. Баймаканова.

Напомним, убийство произошло вчера во второй половине дня. В Костанайском социально-техническом университете мужчина зарезал свою супругу, которая преподавала в вузе, затем совершил суицид, выпрыгнув с 8 этажа. Позже выяснилось, что убитой была 35-летняя заведующая кафедрой инженерно-технологического факультета КСТУ, у которой остались двое детей.


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