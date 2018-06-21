ДТП с пьяным замакима Риддера: отец погибшего просит не лишать свободы чиновника

Причиной стали человеческие, гуманные соображения.

Предполагалось, что судебное решение по резонансному делу будет вынесено сегодня. Однако, из-за неявки главного свидетеля ДТП акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева, оно было отложено на завтра.

Стало известно, что отец погибшего 18-летнего Евгения Смольникова – Виктор попросил суд не лишать свободы подозреваемого виновника дорожно-транспортного происшествия. В интервью bnews.kz общественник Роман Честных, с самого начала следивший за ходом событий, рассказал, что поводом для такого поступка безутешного отца стали несколько факторов.

"Подчеркну, что Виктор Смольников не простил Бауыржана Курманбаева. Он и в суде так сказал, но в тоже время попросил не наказывать его сроком лишения свободы. Не из-за того, что ему дали денег. Нет. Он не брал с них денег. Хотя и предлагали. Причиной стали человеческие, гуманные соображения. К нему ежедневно ходят мать и жена Курманбаева. Они плачут, просят прощения. Виктор не хочет, чтоб пострадали его невиновные дети. Во-вторых, там есть психологический фактор. Отец Курманбаева болен раком. У Виктора самого отец умер от рака. Схожие жизненные ситуации. В третьих, Виктор не может для себя решить, что за рулём был действительно заместитель акима Риддера. Некоторые вещи не позволяют ему верить в то, что виноват был полностью Курманбаев", - пояснил Роман Честных.

В отношении акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева, находившегося в тот злополучный вечер в салоне автомобиля чиновника и который, по версии следствия, стал свидетелем происшествия, а по версии акимата "случайным свидетелем" Виктор Смольников не намерен проявлять благосклонность. И хочет затребовать тщательного расследования, чтобы "выявить роль" чиновника из областного центра в трагическом случае. Он собирается подать заявление и на полицейских, которые, по его мнению, также могли предотвратить трагедию.

"Потому что, если у этого родственники хотя бы страдают и просят, чтобы дети остались с отцом, то тем, похоже, спокойно и хорошо живётся. А как же этическая сторона как госслужащего? Виктор всегда говорил, если бы это было действительно случайностью, то у человека проснулась бы совесть, и он обвинял бы себя в том, что не смог предотвратить этого. Эти же не появились. Пытались изначально какими-то административными мерами прикрыть это дело. То есть, люди не чувствовали вину за совершенное. А поступили как абсолютно бесчувственные люди", - подчеркнул общественник.

Наезд со смертельным исходом произошел 16 апреля нынешнего года в Риддере 16 апреля. 18-летний Евгений Смольников погиб моментально.

Подозреваемым в совершении ДТП оказался пьяный заместитель акима Риддера Бауыржан Курманбаев. Позже выяснилось, что с ним в машине находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. Сразу после совершенного наезда почему-то аким областного центра уехал с места происшествия, позже машину полицейские вернули на место трагедии.

Отец сбитового парня записал ролик с видеобращением к президенту РК и разместил его в YouTube. Позднее в МВД РК прокомментировали данное видео Виктора Смольникова.

Также в средствах массовой информации была размещена видеозапись, где запечатлен момент преследования сотрудниками полиции автомашины под управлением Курманбаева, в связи с допущенными последним нарушений скоростного режима

Совет по этике рекомендовал вынести чиновнику предупреждение о неполном служебном соответствии, а заместителя акима Риддера уволить с должности за полную дискредитацию государственной службы.

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