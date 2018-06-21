Начато расследование убийства женщины в университете Костаная

В семье остались двое детей.

По факту обнаружения тел 35-летней женщины и 36-летнего мужчины в Костанае ведутся досудебные расследования, сообщает Zakon.kz.

"20 июня 2018 года около 15 часов в здании одного из учебных заведений города Костаная обнаружены тела 35-летней женщины с признаками насильственной смерти и 36 –летнего мужчины, совершившего суицид. Полицейскими установлено, что супруг потерпевшей пришел к ней на работу, где произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. После совершения преступления мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна восьмого этажа", - сообщил начальник Северного отдела полиции УВД Костаная Жансерик Хасанов.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ст.99 УК РК "Убийство" и ст.105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства". Ведется расследование.

Происшествие случилось в Костанайском социально-техническом университете им. З. Алдамжара. В семье остались двое детей.

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