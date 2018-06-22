Жители Актау задолжали 175 миллионов тенге за вывоз мусора

На скопление мусора чаще жалуются жители галерейных домов.

Задолженность горожан образовалась с 2012 года. Юридические лица за тот же период задолжали компании 54 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Жители Актау, по словам директора ТОО «Caspiy Operating» Галымжана Ахметова, не всегда сообщают достоверные данные о числе лиц, проживающих в квартире.

- Мы пытались принять меры - уточняли данные при поквартирном обходе. Но люди просто не открывают двери. Мы ведём переговоры с департаментом юстиции, чтобы получать точные данные о числе проживающих в квартире людей. Самые добросовестные плательщики – пенсионеры, - сказал Галымжан Ахметов.

Директор компании объяснил, почему на скопление мусора чаще жалуются жители галерейных домов. Проблема, по его словам, заключается в несогласованности работы с обслуживающими компаниями.

- Наши машины ежедневно вывозят мусор в каждом микрорайоне. Мусорные шахты в галерейных домах по графику очищают сотрудники ПКСК. Наши графики не совпадают. Поэтому случается, что у домов копится мусор. Мы пытаемся урегулировать этот вопрос, но должен сказать, что мы не можем приказать ПКСК подстроиться под нас, - отметил директор ТОО «Caspiy Operating».

На балансе предприятия, как сообщил Галымжан Ахметов, состоит 32 единицы техники.

- Ежедневно вывозится 670 кубометров мусора, - сказал директор ТОО «Caspiy Operating».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!