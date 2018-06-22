В РК установлен трехдневный срок для снятия ограничения на выезд из-за долгов

Сейчас отпала необходимость покупателю самому обращаться за снятием арестов - Бекетаев.

Судебных исполнителей обязали в течение трех рабочих дней с момента погашения задолженности снимать запрет на выезд казахстанцев. Об этом на отчетной встрече с населением в Астане сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтоб сократить полномочия судебного исполнителя, действующего по своему усмотрению, установлен срок для отмены ограничения на выезд - три рабочих дня. Были случаи, когда все долги оплачены, и неделями не снимался запрет на выезд. Сейчас этот срок установлен законодательно - три дня максимум», - сказал Марат Бекетаев.

По истечении данного срока, как отметил министр, могут наступить санкции к судоисполнителю. Кроме того, Бекетаев отметил, что теперь при возбуждении исполнительного производства в отношении должника судебные исполнители одновременно должны уведомить его о проводимых исполнительных действиях.

«Раньше это тоже было большой проблемой. Люди не знали, что у них долги. Может быть, по их старым адресам или старой недвижимости они формировались, и они зачастую узнавали об этом только при вылете», - пояснил он.

В заключение глава минюста добавил, что недавно подписанный закон также дал право судебному исполнителю, реализовавшему имущество или передавшему его взыскателю, снимать аресты других судебных исполнителей.

«Это тоже поможет более активному обороту недвижимости. Сейчас отпала необходимость покупателю самому обращаться за снятием арестов», - заключил Марат Бекетаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!