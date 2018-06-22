Абдрахманов прокомментировал интервью Токаева «Би-би-си»

По его мнению, это показатель открытости Казахстана.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов прокомментировал интервью председателя сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Би-би-си», сообщает Zakon.kz.

По его мнению, это показатель открытости Казахстана.

"Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев в интервью программе «Hard Talk» на «Би-би-си» выступил очень профессионально и грамотно. Оно исключительно важно с точки зрения продвижения международных позиций Казахстана и разъяснения нашей внутренней политики. Я рекомендую всем прочитать перевод полного текста интервью на сайте Сената Парламента. Интерес к Казахстану растет из года в год. Здесь сконцентрированы большие инвестиции, проходят стратегические транспортные магистрали. К.Токаев четко разъясняет роль лидерства Нурсултана Назарбаева в успехе Казахстана, и что построенная Елбасы политическая модель дееспособна и прочна. Мы запускаем Международный финансовый центр «Астана», привлекаем инвестиции и технологии со всего мира. Для этого мы должны быть открытыми мировому сообществу. Интервью спикера Сената достойно служит этой цели", - сказал он.

Как рассказал Кайрат Абдрахманов, это было очень сложное интервью, судя по остроте заданных вопросов.

"Быть может, самое сложное из когда-либо данных столь высоким официальным лицом в Казахстане. Оно демонстрирует новый этап в казахстанской демократии, которая требует готовности отвечать на самые сложные вопросы. На то и название программы «Hard Talk» - «Жесткий разговор»", - сказал Абдрахманов.

МИД оказал полное содействие в поездке съемочной группы «Hard Talk» по Казахстану. Журналист Стивен Сакур смог взять интервью у всех лиц, у кого пожелал.

"Благо, что нашей стране нечего скрывать. Это и было отражено в интервью как представителей власти, так и ее критиков. Все это свидетельствует о том, что Казахстан – зрелое государство, здесь есть политическая культура, плюрализм мнений, свобода слова.Сам ведущий в своем сюжете «Hard Talk on the Road» признает, что «Казахстан – это история успеха», страна «больших перемен» и «больших экономических возможностей» - факт, с которым никто не может спорить", - подытожил он.

21 июня председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си. Он считает, что глава государства сам примет решение участвовать в выборах 2020 года или нет. Также вчера свое мнение высказал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в кулуарах Сената Парламента РК. Он сказал, что до 2020 года еще достаточно много времени. Абаев уверен, что Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие в выборах в 2020 году.

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