Заочно арестован глава Совета Директоров "Алма ТВ"

Срок ареста составляет два месяца.

В Алматы вынесено постановление об аресте главы Совета Директоров "Алма ТВ" Александра Пархоменко, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, следственным судьей Медеуского районного суда №2 санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Ертаевой и Пархоменко, сроком на 2 месяца.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4 п.2 (мошенничество в особо крупном размере).

Известно, что глава Совета Директоров "Алма ТВ" Александр Пархоменко находится не в Казахстане, поэтому мера пресечения вынесена заочно.

8 мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Ертаев утверждает, что дочерняя структура банка вымогает у него около 300 миллионов долларов, и причиной задержания является "сокрытие реальных фактов о возникновении проблем данного банка".

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