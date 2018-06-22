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В МИД прокомментировали задержание казахстанской съемочной группы в Иране

Режиссер Бейсекеев является автором цикла документальных фильмов о казахах, живущих за рубежом.

Фото : molodeg34.ru22 июня 2018, 16:15

В министерстве иностранных дел рассказали о ситуации относительно задержания съемочной группы в Иране, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как отмечается в сообщении, 16 июня Генеральное консульство Казахстана в Горгане во время встречи с казахстанской съемочной группой, состоящей из трех человек, обратило внимание на отсутствие целевой визы для осуществления съемок в Иране и рекомендовало получить соответствующее разрешение местных властей.

По информации Генерального консула, в результате беседы съемочная группа решила возвратиться в Тегеран для вылета в Казахстан. При этом Канат Бейсекеев отказался от содействия консульского учреждения в получении специального разрешения на съемку, ссылаясь на отсутствие времени. Однако, позднее 20 июня данная группа снова вернулась в Горган для продолжения съемок, где местная миграционная полиция, указав на отсутствие разрешения на съемку, попросила вернуться в Тегеран. Несмотря на выходной день в Иране Генеральный консул пытается установить связь с местными властями для выяснения местонахождения съемочной группы. Направлена соответствующая нота Генерального консульства в представительство Министерства иностранных дел Ирана.

Как сообщалось ранее, в Иране задержали казахстанского режиссера Каната Бейсекеева. Также Ерлан Карин опубликовал пост в Facebook, написав о том, что Бейсекеев вылетел в Казахстан.


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