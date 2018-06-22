Биртанов: Я начинал свою карьеру, работая медбратом 

Я знаю, как работает больница изнутри - министр здравоохранения.

В Казахстане приоритетом является внедрение обязательного социального медицинского страхования на основе целенаправленного развития первичной медицинской помощи, заявил министр Елжан Биртанов на конференции в Астане, передает Zakon.kz.

Как мы уже сообщали, сегодня в Астане начала работу Международная конференция по сестринскому делу, которая первые проходит в Казахстане. В своем приветственном слове министр Елжан Биртанов акцентировал внимание на проводимых сегодня реформах в системе здравоохранения и роли первичного медицинского звена в их осуществлении.

По словам министра, для развития системы здравоохранения и реформ, которые сегодня проводятся в Казахстане, данная конференция очень важна. Он поблагодарил всех участников и особенно гостей, признанных мировых экспертов за участие в данном мероприятии.

- Я тоже начинал свою карьеру, работая медбратом в больнице, поэтому все вещи, о которых мы говорим, мне очень близки, - отметил Биртанов . - Когда я начинал свою работу в системе здравоохранения Казахстана и трудился медбратом в клиниках Алматы, я узнал о том, как система здравоохранения работает изнутри. И часто потом говорил об этом своим коллегам-врачам, которые, к сожалению, имеют малое представление о сестринском деле. Например, врач назначает исследование пациенту и утром уже видит результаты в истории болезни. Но как это процедура происходит, многие врачи не знают. Мы назначаем лечение, назначаем процедуры и потом видим, что они выполнены и всю эту работу делают медсестры, но мы зачастую не задумываемся об этом. Поэтому важно понимать всем медработникам, врачам, а в первую очередь руководителям системы здравоохранения, кто на самом деле делает всю эту работу.

Министр поблагодарил всех медсестер за ту тяжелую, кропотливую, но очень важную работу, которую они выполняют.

«Сегодня мы проводим серьезные реформы, они очень не простые, они очень нужны, поскольку мы понимаем, что наше население, пациенты, граждане, соседи, родственники заслуживают гораздо более качественного доступного и отзывчивого здравоохранения. Поэтому та программа реформирования, о которой я уже говорил, она как раз адресована на эти главные цели. Мы хотим сделать медицину более эффективной, более качественной и более доступной для населения», - заявил министр.

По его мнению, данная конференция важна с точки зрения того, чтобы определить сегодняшнюю и будущую роль медицинских сестер на каждом этапе, на каждом уровне развития здравоохранения. И это не просто вопросы Казахстана, это на самом деле глобальный тренд, роль медсестер чрезвычайно важна и она должна трансформироваться так же, как трансформируется здравоохранение.

Сегодня приоритетом является внедрение обязательного социального медицинского страхования на основе приоритетного развития первичной медицинской помощи.

«Система финансирования здравоохранения должна быть ориентирована на повышающую роль первичного звена, о котором мы всегда говорили, но, к сожалению, мы этого не сделали. Мы не добились этого, и мы видим, как в Казахстане и во многих других странах исторически последние годы все расходы шли на стационары. То есть мы тратили деньги для того, чтобы лечить уже сформировавшие болезни. Мы тратили деньги на то, чтобы спасать больных, которые довели свои болезни до такого уровня, когда требуются дорогостоящие высокотехнологичные услуги, - подчеркнул Биртанов. - Конечно, это важно и мы добились больших результатов с точки зрения транспорта и технологии. Практически сегодня все 100 процентов болезней мы можем лечить. Буквально сегодня у нас начинается конференция, посвященная детской онкогематологии».

Министр вспомнил, что буквально 10 лет назад врачи всех больных, нуждающихся детей отправляли на трансплантацию костного мозга за рубеж.

- Сегодня мы практически осуществили только за этот год свыше 40 трансплантаций костного мозга и в целом в ближайшие два года мы эту потребность закроем, - комментирует он. - Практически все основные проблемы мы закрываем, но, конечно же, приоритетом должна оставаться система, которая позволяет людям оставаться здоровыми. Поэтому здесь основная роль приходится на первичное звено. Когда мы говорим первичное звено, на первый план выступает именно медсестра, средние медработники, социальные работники и врачи первичного звена. Поэтому основные акценты будущей системы здравоохранения в условиях медстрахования мы делаем на первичное звено.

Как известно, минздрав утвердил новый норматив сети медицинских организаций, в соответствии с которым нагрузка на участки, на врачей и сестер будет уменьшаться. По мнению министра, это потребует значительных вливаний для увеличения штатной численности работников первичного звена.

- Мы приняли этот норматив и теперь под этот норматив будем настраивать систему медстрахований, - пояснил Елжан Биртанов. - Мы уже начали это делать и надо сказать, что в этом году в Казахстане впервые произошло историческое событие - мы начали тратить на первичную медицинскую помощь больше, чем на стационар. И мы будем и дальше расширять поддержку первичного звена. Мы утвердили новые стандарты в качестве обучения медсестер. Сегодня мы работаем над тем, чтобы трансформировать квалификационные требования. Мы понимаем, что новые технологии, новые подходы требуют новых знаний, и я очень надеюсь на вашу поддержку в обсуждении этих программ и нам нужно определиться, какие должны быть программы и как мы должны эффективно выставить для того, чтобы мы получили на выходе правильные компетенции.

Глава здравоохранения считает, что «очень много возможностей у медсестер на первичном уровне, которые они могут делать самостоятельно в условиях дефицита врачей, в условиях сельской местности. Не менее эффективно, даже более эффективно, чем в действующей системе. Я говорю именно о программе управления заболеваниями».

Глава государства в своем послании в этом году сказал, что система диспансеризации, которая когда-то хорошо работала и требовала массивных финансовых вливаний, сегодня перестала эффективно работать.

В связи с этим министр заявил: «Мы пытаемся контролировать всё и в результате не контролируем самое главное – ключевые болезни. Поэтому мы начали пилотно тестировать в течение нескольких лет программу управления основными заболеваниями, такими как диабет, артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность. Теперь нам нужно эту программу расширять уже на все население, на все ключевые болезни».

Таких ключевых болезней минздравом определено 30, и теперь они будут поэтапно охвачены этой программой.

- И здесь большая роль именно среднего медперсонала, социальных работников и самих пациентов, - говорит министр. - Это очень серьезная трансформация и она потребует у нас определенное время, ресурсов. Самое главное, я очень надеюсь на вашу поддержку и понимание, поскольку эта реформа в интересах в первую очередь нашего народа, нашего населения, наших детей.

Торгын Нурсеитова

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