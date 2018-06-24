Опубликовано видео ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова

Мотоциклист в результате полученных травм скончался.

В интернете появилась видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался внук Олжаса Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Запись была сделана вечером 22 июня в Астане благодаря видеорегистратору, установленному в автомобиле очевидца.

Напомним, 26-летний Искандер Сулейменов погиб. Автомобиль виновника скрылся с места ДТП. Проводится досудебное расследование.

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