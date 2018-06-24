125-летие Магжана Жумабаева: зарубежные гости приехали на родину великого поэта

Под открытым небом расположился этноаул, где каждая юрта знакомила с бытом и традициями казахского народа.

В селе Сарытомар в честь 125-летия со дня рождения великого казахского поэта и публициста Магжана Жумабаева прошли масштабные празднования. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

В Северо-Казахстанской области с размахом отмечают юбилей поэта. Основные празднования прошли под открытым небом на родине писателя – в селе Сарытомар.

Среди почетных гостей были Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, председатель союза писателей Улыкбек Есдаулет, деятели культуры и искусства, родные и близкие Магжана Жумабаева. На юбилей поэта приехали гости из Турции, США, России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Монголии.

Открыл юбилейное торжество глава региона Кумар Аксакалов. Аким области отметил, что Магжан Жумабаев оставил бесценные труды и наставления, которые должны чтить последующие поколения. По словам Кумара Аксакалова, юбилей поэта общий праздник для всех тюркских народов. 125-летие классика отметили в странах ТЮРКСОЙ в рамках «Года Магжана Жумабаева». В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла международная конференция посвященный юбилея нашего выдающегося земляка.

Кумар Аксакалов зачитал поздравительное письмо Президента РК Нурсултана Назарбаева. В письме Глава Государства подчеркнул, что философские, гражданские и лирические творения поэта являются духовным богатством нашего народа. Глава области передал поздравительное письмо Президента музею Магжана в селе Сарытомар.

Празднуют юбилей не только в Казахстане, но и за его пределами. Как отметил генеральный секретарь МОТК «ТЮРКСОЙ» Дюсен Касеинов 13 июля в Баку состоится международная конференция, посвященная юбилейной дате Магжана Жумабаева.

«В этом году в Анкаре и других городах Турции мы объявили год Магжана Жумабаева. Сегодня Отмечаем не только в Турции, но и в странах тюрского мира. В Академии наук города Баку, в университете Северного Кипра мы планируем также провести конференции и встречи в честь писателя», - рассказал Дюсен Касеинов.

Торжественное празднование было богато на культурно-спортивные мероприятия. Под открытым небом расположился этноаул, где каждая юрта знакомила с бытом и традициями казахского народа. В юртах был представлен жизнь и творчество Магжана Жумабаева. Знакомили присутствующих и с редкими изданиями и экспонатами, которые раньше не выставлялись напоказ.

«Мы привезли оригиналы документов - рукопись Магжана, его отчет 1922 года по голодающим, анкету поэта, когда он был педагогом, газетные материалы 1922 года. Также представлена уникальная находка, которую нашли в архивах России и Алматы – это первый сборник стихов изданные в 1912 году «Шолпан» на арабской графике на казахском языке», - отметила директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

Ярким зрелищем для гостей праздника стало состязание борцов и Аламан байге с участием лучших скакунов. Победителям вручили ключи от автомобилей и кубки. На праздничном концерте выступили лучшие творческие коллективы региона и звезды казахстанской эстрады Алтынай Жорабаева и Досымжан Танатаров.

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