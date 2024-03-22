Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как отмечают жители и гости столицы Наурыз

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:01 Фото: gov.kz
В 2024 году жители и гости столицы празднуют Наурыз в новом формате. Национальные игры, конкурсы на знание казахских традиций и обычаев, юрты и алтыбакан организованы на каждой праздничной площадке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, мероприятия столичные жители поддержали массово. Во всех пяти районах проходят народные гуляния, в том числе организованы праздничные программы в жилых массивах и при дворах ЖК.

22 марта с 12:00 до 16:00 на городской площади столицы у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка, площадке EXPO проходят основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:01

Фото: gov.kz

Артисты подготовили для горожан анимационные, театрализованные программы. На концертах выступают такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Улыкпан Жолдасов, группа "Заман", Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, ВИА "МҰРА", Актоты Болышева, Айдар Байділдин, Қайрат Баекенов, трио "Алтын", Құрмаш Махан, Тимур Омаров, группа "Арт домбыра", квартет "Aily", группа "Саз", квартет "Royal", Мөлдір Сүлейменова и ансамбль домбристов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Мади Кадыров и многие другие.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:01

Фото: gov.kz

На общественных пространствах развернуты этно-аулы, где функционируют фудкорты, ярмарки, проводятся мастер-классы, демонстрируют традиционные обряды. Вместе с тем с раннего утра проходят соревнования по национальным видам спорта, победителей награждают ценными призами.

По району Есиль праздничные мероприятия организованы в следующих локациях:

  • в 12.00 22 марта у монумента Байтерек начался концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;
  • в 12:00 22 марта на площадке у ЕХРО гостей ждут концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, демонстрация национальных традиций и обрядов, ярмарка ремесленников;
  • 22 марта – концерт и соревнования по национальным видам спорта пройдут в парке вдоль реки Есиль (пересечение улиц Керей, Жанибек хандар и ул. А. Бокейхана).

По району Сарыарка:

Праздничные мероприятия проходят на городской площади 22 марта, время проведения – с 12:00 до 16:00.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:01

Фото: gov.kz

По району Нура:

22-го марта с 13:00 в Центральном парке продолжается Фестиваль плова. Готовить будут повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и т.д. Планируется изготовление ханской сорпы на историческом казане 18-го века. Две юрты организуют посольства Таджикистана и Ирана. Гостям будут рассказывать об обычаях и особенностях празднования Наурыза в этих странах. Гостей также ждут фотозоны, аниматоры-батыры, беркуты, тазы, концертная программа, наурыз коже.

По району Байконыр определены следующие локации:

С 13:00 до 15:00 22 марта празднования проведут в парке Ататюрк по улице Ташенева.

Посетители смогут насладиться праздничной концертной программой и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру и т.д. Также будет организована специальная фотозона Әз-Наурыз.

По району Алматы:

  • На площади у монумента "Қазақ елі" с 15:00 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.
  • В это же время 22 марта празднования начнутся в парке "Президентский".
  • 22 марта в Международном выставочном центре ЭКСПО продолжится восточная ярмарка "Наурыз базары". Отметим, что в первый день работы 21 марта мероприятие посетили рекордные 30 тыс. человек.

Ярмарка продолжит работу 22 и 23 марта с 09:00 до 18:00.

22-24 и 29-31 марта в театре кукол пройдет кукольное шоу "Наурыз-Думан".

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:01

Фото: gov.kz

23 марта – День очищения. В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова публику ждет драма А. Елгезека "Болмаған балалық шақ".

С 20:30 до 21:30 23 марта в Астане пройдет международная экологическая акция "Час Земли". Это ежегодное международное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более 2 миллиардов человек со всего мира. Цель акции – обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

23 марта в рамках "Тазалық эстафетасы" в столице будет проведена общенациональная экологическая акция "Тазару". В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.

Читайте также

праздник
Мы равные: дети с особыми потребностями в СКО показали свои возможности в Наурыз
праздник
Общенациональную акцию "Тазару" планируют провести в Астане
праздник
Около трех тысяч астанчан в первый день Наурыза участвовали в национальных спортивных играх
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: