В Алматы проводили в последний путь внука Олжаса Сулейменова

Родственники погибшего парня обращаются к очевидцам смертельного ДТП с целью получения фото или видео с места происшествия.

В Алматы состоялись похороны внука известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова, 26-летнего Искандера Сулейменова, сообщает Sputnik Казахстан.

Молодой мужчина погиб за рулем мотоцикла в дорожно-транспортном происшествии на одном из оживленных перекрестков Астаны. В промежутке между 21:00 и 21:30 на пересечении Мангилик Ел — Керей Жанибек хандар.

Близкие погибшего распространили в Сети информацию, в которой попросили очевидцев аварии поделиться фото и видео с места происшествия.

По факту аварии в столичном департаменте внутренних дел начали расследование по статье 345 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Олжас Сулейменов знаменитый казахстанский поэт, писатель и литературовед, Герой труда Казахстана, дипломат. В советские годы стал инициатором и лидером народного движения "Невада — Семипалатинск", целью которого было закрытие Семипалатинского и других ядерных полигонов мира.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мұхамедиұлы выразил соболезнования Олжасу Сулейменову.

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