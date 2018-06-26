В Астане двое спортсменов на велосипедах едва не погибли под колесами автомобиля
По словам одного из участников велопробега, организаторы спортивного мероприятиях плохо продумали маршрут движения велосипедистов.
Фото : "Новости Казахстана"26 июня 2018, 12:39
В Facebook опубликовали видео с дуатлона, который прошел в столице 24 июня, на котором двое велосипедистов врезаются в автомобиль, передает Zakon.kz. Ролик с камер наблюдения выложил один из участников спортивного соревнования Данияр Айткулов.
Парень едва не разбился во время заезда на велосипедах. Двум другим участникам, по его словам, повезло меньше - они закончили заезд с переломами.
"Самое непростительное было в другом: мы чуть не погибли из-за того, что организаторами не была полностью продумана безопасность участников. Дело было так: мы едем к финишу под 37-39 км/час. И вдруг внезапно нас не просто подрезают, а именно перекрывают нам дорогу два легковых авто. Ну как такое возможно? Я пролетаю мимо на сантиметр от бампера а позади ребята со скоростью влетают в крыло машины. Не важно кто виноват, полицейский или водители машин! (Виновного вскоре накажут.) Просто там не должно было быть машин вообще! В итоге двое участников получили переломы конечностей. Статистика показывает, что нам всем очень повезло! Интересно что скажут организаторы насчет этого?", - поделился эмоциями участники соревнований.
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