Все пригородные маршруты временно закрыли в Астане

Движение всех пригородных маршрутов в Астане приостановили в связи с плохой погодой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны 22 ноября, в связи с резким ухудшением погоды в столице Казахстана на время отменили все пригородные автобусные маршруты.





"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов", – сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Согласно последним данным КТЖ, ограничения из-за ухудшения погоды действуют уже в шести областях Казахстана (Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской). Закрыты 26 участков трасс общей протяженностью 2,9 тыс. километров (12% от общей сети республиканских дорог). Перекрыты в том числе и дороги, ведущие в Астану.

Ранее 22 ноября из-за сильного ветра закрыли трассы в трех регионах.