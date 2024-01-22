Спортсменов незаконно отчислили из спортшколы в Астане
Фото: freepik
Родители учащихся одной из спортивных школ Астаны обратились в прокуратуру, сообщает Zakon.kz.
Прокуратура района "Нура" установила факт незаконного отчисления.
"Руководство спортшколы в связи с несдачей ежегодных контрольно-переводных нормативов отчислило несовершеннолетних спортсменов", – рассказали в прокуратуре города Астаны.
На основании акта надзора спортсменов восстановили в спортивной школе, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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