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Спортсменов незаконно отчислили из спортшколы в Астане

Спортсменов незаконно отчислили из спортшколы в Астане Фото: freepik
Родители учащихся одной из спортивных школ Астаны обратились в прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура района "Нура" установила факт незаконного отчисления.

"Руководство спортшколы в связи с несдачей ежегодных контрольно-переводных нормативов отчислило несовершеннолетних спортсменов",  – рассказали в прокуратуре города Астаны.

На основании акта надзора спортсменов восстановили в спортивной школе, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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