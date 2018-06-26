На Шымбулаке выпал снег

25 июня аналогичное погодное явления наблюдали отдыхающие на Балхаше.

На горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы пошел снег. Очевидцы сняли происходящее на видео, сообщает Zakon.kz.

Как отметили комментаторы, подобное явление на Шымбулаке наблюдали в 2016 году.

25 июня снег выпал в Балхаше. По словам очевидцев, за полчаса до снегопада они еще купались в озере. До этого синоптики предупреждали о вероятности выпадения града в Карагандинской области.

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