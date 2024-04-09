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Исторический памятник в Алматы вернули государству

Исторический памятник в Алматы вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 11:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Прокуроры Алматы вернули государству часть здания Казахского национального педагогического университета (КазНПУ) имени Абая. В ведомстве подчеркнули, что здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 9 апреля 2024 года отмечено, что прокуратурой Медеуского района Алматы был выявлен факт незаконного отчуждения имущества Казахского национального педагогического университета имени Абая.

"В 1997 году Территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196  тыс. тенге. В этом же году за 62 тыс. тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Специалисты подчеркивают, что здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города – "Старые ворота".

"В последующем, в помещении учебного корпуса было организовано увеселительное заведение – одноименный ресторан "Старые ворота". Прокуратура Медеуского района обратилась с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В заключении сказано, что решением суда исковое заявление надзорного органа удовлетворено.

"Имущество возвращено, решение вступило в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Алматы

28 марта 2024 года в прокуратуре Алматы рассказали о возвращении государству парка в центре города. На месте парка планировалось построить жилой комплекс.

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