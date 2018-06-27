Султанов: Зарплаты шымкентских чиновников повысятся

Оплата труда госслужащих Шымкента вырастет до уровня центральных госорганов в РК.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр финансов РК Бахыт Султанов рассказал о сроках внесения в бюджет изменений в связи с образованием новой Туркестанской области и приданием Шымкенту статуса города республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пока идут расчеты. Мы отрабатываем предварительные расчеты были. Отрабатываем. Каждое министерство - большие изменения и казначейство надо делить, и органы государственных доходов, государственное имущество и госаудит», - пояснил он.

«Я думаю, осенью мы будем уточнять бюджет и там как раз предусмотрено разделение как субвенций между областью, так и новым городом республиканской значения», - добавил глава Минфина.

При этом Б. Султанов уточнил, что заработные платы работников госорганов после пересмотра бюджетов могут повыситься.

«Да, конечно (зарплаты повысятся). Как у города республиканского значения. Например, заработная плата у них поднимается до уровня ЦО (центральных органов)», - пояснил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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