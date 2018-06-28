На западе Казахстана ожидается сорокаградусная жара

В Астане вероятность шторма составляет 80-85 %.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня, передает zakon.kz.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, возможен град, ночью местами туман. В Алматинской, Актюбинской, днем Костанайской, Кызылординской областях местами ветер 15-23 м/с, в Костанайской области ночью местами туман. В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. Днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара, в Мангыстауской, Атырауской областях местами очень сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По данным синоптиков, 27-29 июня в Акмолинской области местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. Местами гроза, ночью местами туман, днем-шквал, град.

В Астане 27-29 июня ожидается гроза, днем град. Днем 27-29 июня ветер северный, северо-западный порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.

Также сообщается, что днем 28-30 июня в Мангистауской области местами ожидается очень сильная жара 43°С.

Днем 28-30 июня в Атырауской, днем 30 июня в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-41°С. Вероятность шторма 90-95 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 28°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 21°, преимущественно облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды на 28 июня.

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