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Выпускнице, набравшей максимальный балл на ЕНТ, подарили iPhone

Подарок вручили представители алматинского центра тестирования.

Фото : ru.sputniknews.kz28 июня 2018, 21:04

Выпускнице из Алматы Шиаре Кудайбергеновой, которая набрала максимальный балл на Едином национальном тестировании, вручили iPhone, сообщает Sputnik Казахстан.

История с подарком желанного гаджета началась в мае текущего года, когда директор Центра национального тестирования пообещал "яблочный" смартфон выпускнику, который наберет на тесте максимальный балл.

Преодолеть максимальный порог впервые за два года тестирования в новом формате удалось алматинской выпускнице школы-гимназии №123 Шиаре Кудайбергеновой 25 июня.

Подарок от имени Рамазана Алимкулова сегодня вручили представители алматинского центра тестирования.

В интервью школьница рассказала, что к главному экзамену готовилась серьезно на протяжении нескольких лет. В качестве профильных предметов девушка выбрала математику и географию. Сейчас выпускница готовится к поступлению в Евразийский национальный университет в Астане или университет имени Сулеймана Демиреля в Алматы.


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