Выпускнице, набравшей максимальный балл на ЕНТ, подарили iPhone

Подарок вручили представители алматинского центра тестирования.

Выпускнице из Алматы Шиаре Кудайбергеновой, которая набрала максимальный балл на Едином национальном тестировании, вручили iPhone, сообщает Sputnik Казахстан.

История с подарком желанного гаджета началась в мае текущего года, когда директор Центра национального тестирования пообещал "яблочный" смартфон выпускнику, который наберет на тесте максимальный балл.

Преодолеть максимальный порог впервые за два года тестирования в новом формате удалось алматинской выпускнице школы-гимназии №123 Шиаре Кудайбергеновой 25 июня.

Подарок от имени Рамазана Алимкулова сегодня вручили представители алматинского центра тестирования.

В интервью школьница рассказала, что к главному экзамену готовилась серьезно на протяжении нескольких лет. В качестве профильных предметов девушка выбрала математику и географию. Сейчас выпускница готовится к поступлению в Евразийский национальный университет в Астане или университет имени Сулеймана Демиреля в Алматы.

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