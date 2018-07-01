В Алматы отмечают день Национальный день домбры

Праздничные гуляния и концерты проходят на алматинском Арбате.

Сегодня, 1 июля, алматинцы и гости города отмечают Национальный день домбры, сообщает Zakon.kz.

Праздничные гуляния и концерты проходят на алматинском Арбате. Так, в 11:00 более 500 домбристов исполнили кюи «Балбырауын» и «Адай» Курмангазы, «Ата толғауы» Нургисы Тлендиевой и другие классические произведения.

Несмотря на жаркую погоду, за игрой музыкантов наблюдало много зрителей. Взрослые и дети слушали музыку, фотографировались возле тематических инсталляций, а также посетили ярмарку национально-прикладного искусства.

«Сегодня мы все собрались на этом праздник. К этому дню сшили новые костюмы, и сейчас готовимся выступить. Мы будем играть казахские национальные и зарубежные музыкальные произведения. Сам я играю на домбре уже более 10 лет, пришел к этому сам. Один из моих предков был кюйши, и ведь действительно – это осталось в моей крови. Вообще, этот праздник появился очень вовремя. Как вы видите, сегодня много людей пришли сюда с домброй», - рассказал домбрист театра традиционного искусства Аслан Гумаров.

Стоит отметить, что все желающие могли показать свою игру на национальном инструменте на специальных конкурсах. Также для посетителей была организована музыкальная викторина. Словом, звуки домбры разносились по всему Арбату.

«В моем доме всегда играла музыка. Бабушка с детства умеет играть на домбре, а моя мама ходила в музыкальную школу в класс домбры. Так получилось, что я не пошла по стопам родителей - выбрала пианино. Сейчас пришла с детьми послушать и посмотреть. Может быть, им захочется освоить какой-нибудь инструмент», - рассказала Айбану Кайдарова.

Помимо концертов, конкурсов и викторин была организована фотовыставка знаменитых домбристов.

Завершится первый в истории Национальный день домбры зажжением декоративной подсветки здания музея народных музыкальных инструментов им. Ыхласа.

Читайте также: Домбра это символ нашего народа - Музей народных музыкальных инструментов.

13 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому каждое первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры. В 2018 году праздник выпал на 1 июля.

Читайте также: Домбра - это душа казаха – Назарбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!