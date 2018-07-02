Июль в Казахстане начинается с дождей

Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 июля, передает zakon.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, шквал, туман, возможен град. Лишь на западной части и на юге республики ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, в Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с грозой, туман, днем возможен град. В Туркестанской утром и днем Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Алматинской, ночью и утром Акмолинской областях местами гроза, усиление ветра 17-22 м/с, в Акмолинской области - местами туман. В Северо-Казахстанской области - ночью и утром туман.

Кроем того, днем в Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Атырауской области ожидается - очень сильная жара. В Актюбинской, местами Туркестанской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, местами в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 1-3 июля в Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-46°С, в Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара 40-43°С. Днем 1-3 июля в Атырауской области на большей части, 4 июля местами ожидается очень сильная жара 40-43°С. Днем 1-4 июля в Актюбинской области ожидается местами очень сильная жара 40-42°С. Вероятность шторма 90-95 %

30 июня - 2 июля в Акмолинской области местами ожидается ветер северо-западный с переходом на южный 15-20 м/с, гроза, град. Ночью и утром местами туман. В Астане 30 июня - 2 июля ожидается гроза, днем град, ветер северо-западный с переходом на южный порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 30°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане, днем 24°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 2 июля.

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