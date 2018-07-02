Как правильно рассказать ребенку о существовании педофилов – психолог

Подробно рассказывать детям о сексуальном насилии, конечно, не стоит, но и абстрактные образы «плохих дядей» вряд ли помогут им что-то понять.

Сегодня в Шымкенте полицейские задержали мужчину, надругавшегося над малолетним мальчиком прямо в подъезде жилого дома. Благо там была установлена видеокамера, запечатлевшая действия, а главное, лицо насильника. К сожалению, этот случай не единичен и, несмотря на ужесточение наказания в отношении педофилов, такие факты случаются. Причем не только на улице, но и внутри семей. Что должен знать ребенок о таком явлении как педофилия, и как правильно донести до него информацию, чтобы пресечь на корню любые попытки, угрожающие его половой неприкосновенности, журналист Zakon.kz попытался узнать в беседе с психологом Оксаной Гулак.

Нужно объяснять, но не запугивать

По ее словам, первое, что должны сделать родители – это объяснить детям, что есть люди, которые могут делать очень плохие вещи, но при этом стараются всеми силами вызвать к себе доверие. Поэтому ни в коем случае нельзя подходить к незнакомцам и уж тем более куда-то с ними идти. При этом можно рассказать обо всех известных вам уловках, которые используют педофилы.

Например, это может быть просьба проводить до определенного дома, магазина, улицы. Или просьба помочь поймать якобы сбежавшего котенка или щенка. Обещание что-то показать, купить, подарить и т.д. В общем, всех способов не перечислить, но ребенок должен усвоить главное: ни при каких обстоятельствах не доверять незнакомцам.

В принципе, это основное правило безопасности общеизвестно. А вот грамотно объяснить маленькому ребенку, почему именно ему не стоит уходить с незнакомцами, могут далеко не все родители. Как правило, все сводится к тому, что «злые дяди» его «заберут и съедят». Однако, по мнению О. Гулак, такой подход в корне неверный.

«Конечно, рассказывать в подробностях ребенку о том, что такое сексуальное насилие, не стоит. В раннем возрасте ему это не нужно. Но при этом родители должны объяснить ребенку, что его тело неприкосновенно. Он должен знать и понимать, что никто не имеет права прикасаться к нему, особенно к интимным частям. Что если ребенок чувствует, что что-то непонятное и неприятное для него происходит, то он имеет право отказать, а в случае, если это не прекратится – закричать, позвать на помощь прохожих, сопротивляться», – говорит психолог.

При этом О. Гулак отметила, что объясняя все вышесказанное своему ребенку, не стоит слишком уж нагнетать ситуацию. Так, по ее словам, очень часто родители говорят девочкам-подросткам: «не ходи туда – изнасилуют». Понятно, что действуют они исключительно из благих побуждений, хотя эффект может получиться совершенно обратный.

«Подобными фразами родители неосознанно могут сами подталкивать дочерей к тому, что с ними может произойти что-то плохое. Потому что таким непрямым образом дают понять этой девушке, что с ней может приключиться несчастье. А сама она, опять же на подсознательном уровне, может это воспринять для себя, что в ней есть что-то плохое способное привлечь потенциального насильника. Наша психика устроена так, что когда мы начинаем о чем-то сильно тревожиться, то теряем возможность адекватно воспринимать ситуацию. В итоге очень часто такие вещи начинают случаться в реальности. И магия здесь абсолютно ни при чем», – пояснила О. Гулак.

Как распознать неладное

По словам психолога, зачастую ребенку бывает сложно преодолеть психологический барьер и рассказать о потенциальном педофиле или уже свершившемся факте насилия. Особенно, если насильниками являются не посторонние люди, а друзья семьи или близкие родственники. А подобное, по словам психолога, происходит не столь уж редко. Просто о большинстве таких случаев умалчивается, да и жертвы насилия предпочитают не рассказывать о случившемся даже родным.

«Когда в роли насильника выступает отчим, родной дядя, брат или отец – об этом ребенок, как правило, не говорит, потому что боится ранить маму. Он, таким образом, спасает ситуацию, подвергая риску себя. И, к сожалению, родителям очень сложно иногда признать, что тот человек, которому они доверяют, на самом деле является насильником. И я бы на это больше внимания обратила, потому что, подвергшись насилию со стороны незнакомца, ребенок, с большей вероятностью придет домой и скажет об этом, хотя у него это будет вызывать чувство стыда. Но гораздо сложнее ему говорить о том, кому он доверяет. А таких случаев, к сожалению, в Казахстане намного больше, чем тех случаев педофилии, о которых все говорят. Об этом мне известно и из моей психологической практики и из психологической практики моих коллег», – рассказала психолог.

Как отметила О. Гулак, разговаривая с детьми на подобные «щекотливые» темы, самое важное, что стоит учесть – это чувство стыда. Потому что все, что касается интимности тела, связано со стыдом. И, как уже говорилось выше, родителям очень важно обсуждать с детьми, насколько это возможно, вопросы их полового развития и неприкосновенности их тела. Возможно, если это чувство стыда не будет «зашкаливать», ребенок сможет предотвратить беду, вовремя рассказав родителям о каких-то попытках сексуального домогательства. Но это скорее может помочь в отношении с незнакомцами. В случаях сексуальных домогательств в семье одним сексуальным образованием не обойтись.

«Очень важно присматриваться к своим детям, потому что столкнувшись с какими-то проявлениями сексуального насилия, они уже не будут такими, какими были. Обычно меняется фон настроения, они становятся более тревожными и стараются не оставаться наедине с теми людьми, которые сделали им что-то плохое. Важно доверять детям, когда они говорят, что им не хочется оставаться с этим человеком. Даже если они отказываются называть причину. Нужно обращать внимание на настроение ребенка. Часто дети впадают в депрессию, становятся плаксивыми, возникают нарушения сна, изменения в поведении, отказ от еды или наоборот повышенный аппетит. При появлении подобных симптомов нужно обязательно вызвать ребенка на доверительный разговор и попытаться узнать, что случилось. И если ребенок говорит о случаях домогательства, то важно это не отвергать (каким бы не правдоподобным это не казалось), а очень внимательно отнестись к его словам и понаблюдать за ситуацией. Так же ребенку очень важно объяснить, что ни дядя, ни брат, ни отец не имеют права прикасаться к его телу, особенно к интимным его частям. И если ему кажется, что происходит что-то такое, что кажется ему ненормальным или постыдным, следует ненавязчиво вызвать его на доверительную беседу и попытаться вместе разобраться в ситуации», – резюмировала О. Гулак.

Владимир Демидов

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