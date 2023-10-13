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В Узбекистане может появиться реестр педофилов

реестр педофилов Фото: pixabay
В Узбекистане планируют создать реестр лиц, совершивших сексуальное насилие над детьми. Ряд норм, ограничивающих права педофилов, указан в законопроекте "О защите детей от всех форм насилия", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, лицам, совершившим преступление, связанное с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, будет запрещено работать в сфере образования, воспитания, детского здравоохранения, в спортивных и творческих организациях и заниматься другой деятельностью, связанной непосредственно с детьми, сообщает Podrobno.uz.

Норматив будет действовать вне зависимости от того, погашена ли судимость или применена амнистия, а также от применимого наказания.

Кроме того, будет вестись отдельный реестр лиц, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием над несовершеннолетними. В период пребывания этих лиц на учете они будут рассматриваться органами внутренних дел в превентивном порядке.

Лица, включенные в реестр, будут обязаны информировать соответствующие органы внутренних дел при смене места жительства и места работы.

Порядок создания и ведения реестра, а также получения информации из него будет регулироваться правительством.

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