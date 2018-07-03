Освободившийся Александр Кузнецов намерен добиваться оправдания

Три года я вину не признаю - Кузнецов.

Вышедший на свободу фигурант громкого дела о драке у бара «Чукотка» Александр Кузнецов намерен добиваться оправдания, передает корреспондент Zakon.kz.

«Три года я вину не признаю, окружен, но не сломлен. И думаю, что это правильно… …Для тех людей, которые со мной поступили так – это маленький эпизод в жизни. А для меня – это смысл всей жизни», - сказал Александр.

Как рассказал молодой человек, после вынесения приговора он сразу написал ходатайство об обжаловании в Генпрокуратуру. Там, как известно, отказались вносить протест на приговор.

«Мне пришел абсолютно безумный ответ. Было указано, что я оказывается еще и бил там кого-то ногами. Такое чувство, что человек просто сидел, выдумывал ответ, даже не вчитываясь в материалы дела. Этот ответ я опротестовал несколько раз. И получал примерно такие же ответы. Сейчас я уже думаю, во-первых, начать их публиковать, во-вторых, пойти в судебном порядке их оспаривать. К тому же, в суде сейчас вроде бы атмосфера светлее, чем, когда меня закрывали», - рассказал Кузнецов.

Также он отмечает несоответствие выводов суда материалам уголовного дела, и грубое нарушение уголовно-процессуального закона.

«Постепенно я получал какие-то ответы. В частности, что не имели права ущерб, который я причинил своим ударом, в совокупности считать, то есть смерть и от удара и от падения, потому что ущерб, причиненный падением, моим умыслом вообще никак не мог охватываться. Если говорить про рассуждения суда, то странно, что за Мураткалиевым признали незаконные действия, на него возбудили дело и закрыли по факту его смерти. Но все равно за мной не признали самооборону. На самом деле таких случаев огромное количество. То есть большая часть людей, которые сидят по ст.106 ч.3, с которыми я общался, они на самом деле в той или иной части вовлечены были либо в самооборону, либо в незаконные действия других людей, либо вообще не было ничего доказано. К примеру, мой товарищ по факту защитил девушку от изнасилования. Она даже сама в суде пришла и подтвердила. Я считаю, это абсолютно порочная практика», - считает Александр Кузнецов.

Дальше было получено заключение независимой экспертизы и Республиканского филиала судебно-медицинских экспертиз.

«И то и другое заключение мне дали ответ, что повреждения должны считаться в отдельности, то есть то, что мне инкриминировали, и его смерть никак не связаны с моими действиями. И в целом невозможность проведения экспертизы по фотографии. Что было у меня в суде».

Все документы были направлены в Верховный суд.

«Эти бумаги мы направили в суд в составе пакета документов, который имел толщину сантиметра три. Пакет был запечатан. Получили ответ. Разумеется отказ. И получили обратно пакет документов, который был точно также запечатан. То есть абсолютно дело не рассматривалось. Соответственно, теперь планируется подать ходатайство Председателю ВС или же отправить эти документы в международный суд, если такая будет необходимость», - сказал Кузнецов.

Александр отмечает, что обдумывал произошедшее и не находит в своих действиях чего-то неправильного.

«Всё, что неправильное у меня есть по приговору – это всё выдумано, потому что этого всего не было - ни на видео, ни в моей голове, ни в моих действиях. Всё, что я сделал, было направлено наоборот, чтобы всё эту ерунду остановить. Если отвлечься от этого вопроса и пофилософствовать. Самая важная вещь, которая есть у человека - это то, что он сам хозяин своей судьбы. Его действия влекут последствия, ожидаемые соразмерно с его действиями. А когда у человека или животного нет возможности прогнозировать свои действия и их результат, у него возникает вынужденная беспомощность. Он не знает, чего ждать от действий и не делает ничего. Это нужно избежать и бороться, чтобы меня оправдали…», - сказал Кузнецов.

Ирина Капитанова

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