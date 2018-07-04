Адвокат Кузнецова прокомментировала заявления о незаконности его освобождения

Мураткалиев Даулет лично участвовал на первом судебном заседании в Капшагайском городском суде - адвокат.

Адвокат Александра Кузнецова Алма Мусина прокомментировала заявление брата Сырыма Мураткалиева о том, что он не знал о пересмотре дела, а также утверждения некоторых людей о незаконности постановления суда, передает Zakon.kz.

Сначала адвокат Мусина обращает внимание на утверждения о том, что дед Кузнецова якобы генерал и "купил" КУИС и суд.

"У Кузнецова дед был врачом-хирургом, последние годы работал в Алматинском мединституте и умер еще в 90-годы. У Кузнецова кроме матери-пенсионерки никого нет. Пока он сидел в учреждении, ему отправляли посылки с книгами и продуктами друзья и зоозащитники", - прокомментировала Алма Мусина.

Далее речь идет о том, что сторона потерпевших случайно узнала об освобождении Кузнецова и в шоке от случившегося.

"Мураткалиев Даулет лично участвовал на первом судебном заседании в Капшагайском городском суде, где ходатайство Кузнецова было возвращено на доработку (по просьбе осужденного), так как отсутствовало нотариально заверенное заявление от матери о месте жительстве, где мог бы проживать осужденный после освобождения, и не успел он приобщить справку компании, которая согласна была его трудоустроить. Но Мураткалиев не пришел почему-то на последнее судебное заседание. Почему Мураткалиев Даулет не шумел тогда, еще когда сидел на первом судебном заседании, а тихо ждал постановления Капшагайского городского суда? Видимо, чтобы создать этот шум, который он создает сейчас", - пишет адвокат.

И следующий момент - это сомнения в законности постановления суда о замене неотбытого срока на штраф.

"Согласно требованиям ст.73 УК РК - неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания за тяжкие преступления При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф из расчета один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы. Кузнецов отбыл предусмотренный законом срок, за время отбытия наказания выполнил все требования прописанные в УИК РК, УК РК, и НП ВС РК, активно занимался общественно полезной работой, которые были отмечены не только самим учреждением ЛА-155/14. При таких обстоятельствах у Капшагайского городского суда просто не было оснований для отказа в удовлетворении его ходатайства. ЗМН удовлетворяют в случае исправления осужденного - как может знать потерпевший исправился осужденный или нет, если он не находится с ним рядом в учреждении? Мнение потерпевшего не обязательно для суда и нигде это не прописано. По поводу ущерба – приговором горсуда ущерб не был взыскан, он и не был заявлен потерпевшими, видимо не до ущерба было тогда в горсуде, все были заняты разбирательством 3-х СМЭ (разбирательством повреждений черепа как все помнят). Давайте будем корректнее в выражениях и не будем голословно обвинять всех", - написала Мусина.

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