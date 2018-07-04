Брат погибшего у бара "Чукотка" Мураткалиева высказался об освобождении Кузнецова

Даулет Мураткалиев заявил, что узнал о решении суда из СМИ.

Брат погибшего у бара "Чукотка" Сырыма Мураткалиева Даулет высказался об освобождении Александра Кузнецова, передает Zakon.kz.

В своем обращении на странице в Facebook он пишет о том, что суд прошел без них и они будут обжаловать его решение.

2 июля 2018 года осужденный на 8 лет после драки у бара «Чукотка» Александр Кузнецов вышел на свободу - неотбытый срок ему заменили на штраф. Как отметила адвокат Кузнецова Алма Мусина, он имел право на замену наказания на основании пунктов 1,2 ст.73 УК РК, а также к п.3 той же статьи. Помимо этого за три года осужденный получил ряд поощрений, грамот и имел максимальную положительную степень поведения. Сам Кузнецов намерен добиваться оправдания в Верховном суде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!