Отец казашки, вышедшей замуж за китайца: Я выбрал счастье своей дочери

Не побывав в моей шкуре, не испытав это на себе, я думаю, не каждый сможет понять.

В редакцию Zakon.kz поступило письмо отца казашки, которая вышла замуж за китайца.

Мужчина немного рассказал о своей дочери.

"Я, Сулеймен Аскар Багытулы обращаюсь к своим родственникам, друзьям, коллегам, всем знакомым по поводу бракосочетания моей дочери с гражданином КНР. Дочка отучилась с 2012-2016 годы в московском РУДН (Российский университет дружбы народа) на красный диплом, защитила проект диплома III степени. Приехав в Казахстан, поступила на магистратуру в АlmaU (Алматы Менеджмент Университет), стажировку проходила в Лондоне и Куала-Лумпуре. В университете она знакомится с молодым человеком, который является гражданином КНР. Вместе отучились два года на магистра в АlmaU, получили диплом магистра. За это время молодые люди понравились друг другу, начали дружить и влюбились", - начал он письмо.

По его словам, его дочь, приехав в родительский дом, рассказала о своем намерении выйти замуж за гражданина КНР и попросила благословения родителей.

"Мы, как родители, были против. Но за два года убедившись в искренности их любви, по обоюдному желанию в создании семьи, мы дали свое согласие. Как любой родитель, который желает только счастье своим детям, дав согласие, осознавал возможные упреки, недопонимания со стороны родственников и знакомых. Но не настолько , чтобы со стороны незнакомых людей были агрессивные нападки, угрозы, оскорбления через социальные сети и звонки на личные номера членов семьи, что привело к обширному общественному давлению, - продолжил он. - Передо мной стоял выбор: либо счастье молодых, которые взявшись, за руки готовы были спрыгнуть с обрыва, либо честь главы семьи. Я выбрал счастье своей дочери. Не побывав в моей шкуре, не испытав это на себе, я думаю, не каждый сможет понять".

Аскар Багытулы рассказал, что в апреле по казахским обычаям приехали свататься родители жениха, являющиеся гражданами КНР. Они уже более 20 лет живут и работают в Казахстане. По всем казахским традициям в Алматы был сыгран Узату той (проводы дочери).

После того, как в соцсети просочилась информация, началась травля с угрозами физической расправы. Самыми страшными комментариями для него были предложения убить или отречься от своей дочери.

"С 15 июня в социальных сетях (Facebook, Instagramm, WhatsApp, СМИ) начались агрессивные нападки и комментарии знакомых и незнакомых мне людей. По сей день идет общественная давка в просторах интернета с угрозами, оскорблениями, звонками от незнакомых людей в адрес моей семьи, проклинанием всего моего рода, вплоть до распространения личных фото и личных данных, которые не были доступны в социальных сетях, а были лишь доступны самым верным друзьям, с упреками в том, что казашка выходит замуж за китайца. К моему удивлению, некоторые известные люди (творческие личности Казахстана) способствуют межнациональной розни, разместив через социальные сети и СМИ отрывки видео и фотоснимков нашей семьи с комментариями. Тем самым все больше привлекая интерес общественности к межнациональной розни", - поделился пережитым Аскар.

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Мужчина не может понять, как отдав свою дочь замуж за гражданина КНР по обоюдному согласию и любви молодых, он мог задеть честь и достоинство граждан Казахстана, в котором проживают более 130 национальностей.

"Ссылаясь на большинство комментарии в социальных сетях и СМИ, по их мнению граждане КНР являются врагом Казахстана. Когда в КНР проживают около 1,5 млн казахов. Когда в Казахстане с 2010г-2016 годы 253 казахстанок заключили брак с гражданами КНР и 277 граждан Казахстана сочетались с браком с китаянками. При такой статистике, осуждения и другие комментарии я думаю неуместны. По моему мнению, все граждане, которые агрессивно реагируют на бракосочетание моей дочери с гражданином КНР недоброжелатели ни для казахов, ни для китайцев", - продолжил он.

По его мнению, у таких людей были свои намерения и замыслы, чтобы нарушить покой и межнациональное согласие.

"Каждый из вас родитель или будущий родитель. Все мы воспитываем и дочь и сына, откуда вы знаете, куда загонит любовь ваших детей или их детей? Ведь наша с вами судьба в руках одного Аллаха. Я думаю, каждый родитель пойдет на все и закроет глаза на все ради здоровья и счастья своего потомства. Не судите меня, да не судимы будете. Один Аллах для меня судья", - заключил он.

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