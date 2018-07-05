Исекешев поздравил астанчан с Днем столицы

Сегодня столица стала эпицентром инновационного и идеологического развития страны - аким Астаны.

Аким Астаны Асет Исекешев поздравил жителей и гостей столицы с 20-летним юбилеем главного города Казахстана, сообщает Елорда Инфо.

"Дорогие жители и гости столицы!

Искренне поздравляю вас с юбилеем нашего города!

За 20 лет Астана стала символом успешной нации. Город аккумулировал лучшие идеи, знаковые культурные и исторические ценности, став символом казахстанской идентичности – фундаментом Мәңгілік Ел.

Реализация исторического замысла Главы государства позволила нашей столице стать сосредоточением всех самых судьбоносных решений. Астана превратилась в узнаваемый бренд, стала площадкой для диалога мировых религий и проведения крупнейших форумов международных организаций таких как ОБСЕ, ШОС. Именно здесь рождаются миротворческие инициативы и ведутся переговоры по самым острым проблемам современности.

Сегодня столица стала эпицентром инновационного и идеологического развития страны, именно Астана является примером обновления и успешного внедрения новых идей, необходимых для построения будущего.

Это не просто динамично развивающийся мегаполис с ярким архитектурным обликом, а настоящий сакральный центр страны, наша гордость и результат усилий всего народа Казахстана.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и процветания вместе с нашей молодой столицей!

Аким города Астаны Асет ИСЕКЕШЕВ".

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