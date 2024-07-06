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"Танцующие африканцы" поздравили астанчан с Днем столицы

африканцы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 14:22 Фото: скриншот видео
Канал с видеопоздравлениями из Африки опубликовал необычное видео, в нем всем уже полюбившиеся "танцующие африканцы" поздравляют жителей столицы с Днем Астаны, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на странице Instagram "Видеопоздравления из Африки". На нем несколько африканцев танцуют с распечатанными достопримечательностями столицы, периодически целуя их. Главным атрибутом стала надпись на доске "Астана лучше, чем Алматы".

"Поздравляем жителей столицы Казахстана с днем рождения! Шлем из Африки солнечные лучи, чтобы у вас всегда было тепло!" – говорится в подписи к посту.

Авторы канала отказались рассказать, кто был заказчиком видео.

Судя по комментариям, жители столицы остались довольны поздравлением. Многие отметили, что это "лучшее поздравление", и благодарят неизвестного заказчика.

В 2024 году Астана отмечает свое 26-летие. За это время численность населения столицы увеличилась до 1,4 млн человек. Zakon.kz поговорил с местным жителем и узнал о том, как развивался город и что изменилось за эти годы, а главное, что говорят о столице иностранцы.

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