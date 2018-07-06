Казахстанская Барби Динара Рахимбаева: «Хирургия идет вперед, делая нам жизнь проще»

Имея в популярной социальной сети около полумиллиона подписчиков, Динара Рахимбаева не может оставаться незамеченной.

Ни убавить, ни прибавить. Крылатая фраза не про внешность современных людей. Мода на пластические операции пришла в Казахстан. И сегодня в эстетической хирургии в тренде изменение формы глаз – блефаропластика и увеличение груди – маммопластика. Далее в списке особенно характерных для нашей страны направлений пластики – липосакция и абдоминопластика, увеличение губ, исправление кривизны ног при помощи икроножных имплантов, удаление комков Биша, ринопластика.

Тенденции в отечественной пластической хирургии, как видно, не отличаются от общемировых, как не отличается и основная категория стоящих в очереди за красотой: в 90% случаев это женщины от 30 лет. Однако, как отмечают врачи, сегодня в погоне за кукольной внешностью и европейскими глазами под нож ложатся и 15-16-летние девочки, которым по закону проводить операции можно только с разрешения родителей.

Возможно, свою роль в том, что операции по изменению внешности стали очень популярны среди совсем юных казахстанок, сыграли и аккаунты в социальных сетях известных в медийной сфере личностей – актрис и певиц, модных блогеров и вайнеров, за жизнью которых люди ежедневно наблюдают.

«У нас все идет вперед, и технологии идут вперед, они меняют нашу жизнь, они делают нам жизнь проще. Хирургия идет вперед, она тоже делает нам жизнь проще», - говорит блогер Дианара Рахимбаева, больше известная как казахстанская кукла Барби.

Имея в популярной социальной сети около полумиллиона подписчиков, Динара Рахимбаева не может оставаться незамеченной, тем более будучи обладательницей столь необычной внешности. Вокруг блогера постоянно идут споры, одни Рахимбаеву критикуют за неестественность и то, что она «подает дурной пример молодым девушкам», другие не скрывают восхищения. На вопросы о пластической хирургии девушка обычно отвечает уклончиво, вот и в интервью журналисту Первого канала Евразия она отметила лишь, что хирургия идет вперед и делает жизнь проще.

«У каждого человека есть свой выбор, и если ему что-то не нравится и ему с этим живется некомфортно, он может исправить это и жить так, как ему хочется. И общество не имеет права диктовать ему правила, как ему жить с нормальной красотой, с таким-то носом, ушами или с такими-то», - рассуждает Рахимбаева.

Также казахстанская Барби, как окрестили ее наши соотечественники, ответила на вопросы о собственной натуральности. Полное интервью с интернет-звездой Динарой Рахимбаевой о новом казахстанском тренде - модернизации внешности при помощи пластической хирургии, станет частью специального репортажа программы «Аналитика» на Первом канале Евразия. Журналист Мариям Лукпанова, помимо прочего, поднимет в воскресной "Аналитике" вопрос рисков хирургического вмешательства, когда внешность от манипуляций становится только хуже, и в погоне за красотой люди теряют здоровье. А кроме того, выяснит, что чаще всего толкает казахстанцев под скальпель хирурга и сколько в тенге стоят новые лицо, грудь, ноги и глаза. В материале – мнения психологов, простых обывателей, врачей-хирургов и участниц конкурсов красоты.

Смотрите специальный репортаж программы «Аналитика» - «Модернизация внешности» на Первом канале Евразия в воскресенье, 8 июля в 20.00!

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