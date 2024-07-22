Динару Сатжан поразила архитектура Баку

Популярная казахстанская ведущая Динара Сатжан для записи очередного интервью отправилась в Баку. Впечатлениями блогер поделилась с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику за 21 июля 2024 года журналист уточнила, что для нее очень важно видеть красоту.

"Открывать для себя новые страны. Новую культуру. Людей. Искусство. В общем, важно путешествовать. Никто не рождается со вкусом. Его можно и нужно натренировать". Динара Сатжан

И, по словам Сатжан, Баку для этого идеально подходит.

"Гений архитектуры потоков Заха Хадид реализовала здесь одну из своих задумок. Центр Гейдара Алиева. Невероятный проект. Музей. Театр. Библиотека. Причем строить начали еще в 2007 году. Кто-то очень креативный работал в команде у президента Азербайджана. А может, и работает еще. Поразил и старый Баку. И в целом уровень архитектуры. Причем и советский стиль есть, и постсоветский. И новое, конечно, впечатляет. Сочетание Запада и Востока!" Динара Сатжан

Также Сатжан с боксершей Ангелиной Лукас отправилась к дому, где снимали кинороман из жизни контрабандистов "Бриллиантовая рука".

13 июля шведский певец Стаффан Ульссон, более известный как Боссон, исполнивший знаменитый трек из фильма "Мисс Конгениальность" "One in a Million", посетил шоу Динары Сатжан. Ведущая поспешила поделиться этим событием с общественностью.