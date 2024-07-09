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Динара Сатжан обратилась к казахстанской Софи Лорен

Динара Сатжан обратилась к казахстанской Софи Лорен, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:04 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Популярная ведущая Динара Сатжан поздравила маму с днем рождения. Fashion-продюсер адресовала комплименты, назвав ее "наша Софи Лорен", сообщает Zakon.kz.

Сатжан опубликовала ряд снимков с родителями на странице в Instagram 9 июля 2024 года.

"С днем рождения!!! Мам! Ты самая позитивная женщина в мире! Любящая! Любимая! Роскошная! Добрая! Отзывчивая! Великодушная! Ты всегда говоришь, сделайте все, что в ваших руках! Помогайте! Отдавайте! Ваш с папой дом всегда полон гостей! С самого детства. Вы всегда поддерживаете и детей, и внуков! Вы дружите с нашими друзьями! Вы всегда рядом! Пусть так будет всегда".Динара Сатжан

В заключение она призналась еще раз маме в любви, пожелав долгой и счастливой жизни.

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12 июня 2024 года Сатжан разместила в Telegram-канале публикацию, которая вызвала беспокойство среди пользователей Казнета. В ней говорилось о том, что в аэропорту Астаны люди в масках и с тепловизорами встречают прилетающих из Европы.

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