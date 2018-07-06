Стало известно, куда исчезла продюсер Анна Чакиртова

Она вышла в аптеку за лекарствами от головной боли, телефон забыла дома.

Художница Камила Нугманова рассказала подробности временного исчезновения продюсера Анны Чакиртовой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она поделилась в своем Instagram.

"Уважаемые друзья, коллеги, неравнодушные люди! Аню нашли благодаря совместным усилиям всех вас и сотрудников органов внутренних дел.

Спасибо всем-всем! 02.07.2018г. вышла в аптеку за лекарствами от головной боли, телефон забыла дома. Поймала попутку, поехала на старую семейную дачу выспаться до утра и утром вызвать водителя, чтобы уехать на работу. В пути ей стало совсем плохо. Уже доехав и отпустив подвозившую ее машину обнаружила, что телефона с собой нет. Приняла лекарство и все эти дни пребывали в полубессознательном состоянии. Была дезадаптирована во времени.

Состояние здоровья Ани контролируют врачи, она находится под их круглосуточным контролем в одной из клиник г. Алматы. Аня очень нуждается в отдыхе и восстановлении. Я очень всех прошу пока не беспокоить ее", - написала Камила Нугманова.

2 июля продюсер вышла из дома и не вернулась. Это произошло около 9 часов вечера, с тех пор ее никто не видел. С камер видеонаблюдения в аптеке была снята запись о визите Анны.Больше никаких данных о ее местонахождении не поступало.

6 июля стало известно, что ее нашли.

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