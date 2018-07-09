"Какие милые люди", - думает огромная белка, глядя на алматинцев

Инсталляция Белка недолговечна - через 9 месяцев она начнет менять свой вид.

Сегодня, 9 июля, в Алматы состоялось открытие самого большого в мире паблик арт-объекта в виде белки. Ее дизайнер и создатель художник Алекс Ринслер рассказал о своем творении, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил творец из Великобритании, Белка уже на стадии завершения, остались последние штрихи. Алекс целенаправленно делает инсталляции животных в городах, чтобы показать, что в городах животные сталкиваются с такими же трудностями, как и мы, ищут себе место, выживают. Желудь белка держит как будто с испугом, напряженно, таким образом художник показывает, что она, как и мы, пытается удержать ресурсы.

"Обычно, смотря на белок, люди думают, какие они маленькие и милые. И, делая ее таких размеров, мы как бы ставим ее на наше место. И теперь, смотря на нас, она думает: "Ой какие милые люди!". Обычно монументы в городах посвящены людям, событиям. А белка - она для нас, для людей, для семьи", - рассказал Алекс Ринслер.

При этом художник отметил, что инсталляция недолговечна. Примерно через 9 месяцев она неизбежно изменит свой вид, из-за внешних факторов.

Работала над инсталляцией команда из 25 человек в течение трех недель. На нее ушло около 7 тонн металла, а также 3,5-4 тонны древесины и примерно столько же соломы. Вместе со всеми другими деталями в общем Белка весит около 12-13 тонн. На изготовление глаз и желудя использовали ипоксидную смолу.

Почему именно на Атакенте установили этот проект? Отмечается, что для расположения на выбор было несколько площадок. Но для создателя важным было, чтобы жители могли подойти к Белке, потрогать ее, сфотографироваться. Более того, это место - визитная карточка города.

Инсталляция вошла в книгу рекордов Гиннесса Казахстана.

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