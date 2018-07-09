Пастух расстрелял семью американцев в Грузии

Грузинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако в связи с новыми обстоятельствами статья, скорее всего, будет ужесточена.

В Грузии нашли тело 4-летнего мальчика из США, который был убит вместе со своими родителями пастухом, сообщает МК.

Ребенка несколько дней искали в ущелье Хада на территории Душетского муниципалитета (регион Мцхета-Мтианети).

Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на главу районной администрации Душети Зураба Сехниашвили, ранее были найдены тела 44-летнего Райана Смита и его 43-летней супруги Лоры.

Тело ребенка было найдено после того, как на место указал подозреваемый. Им оказался молодой пастух. По словам местных жителей, юноша проводил иностранцев к водопаду.

Там между пастухом и главой семейства произошел конфликт. Местный житель выхватил ружье и застрелил всех троих, не пощадив и ребенка.

Грузинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако в связи с новыми обстоятельствами статья, скорее всего, будет ужесточена.

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