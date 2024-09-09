Случайным убийством обернулась массовая драка молодежи в Актобе

В Актобе рассмотрели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 9 сентября в пресс-службе суда №2 города, в начале января 2024 года подсудимый отправился со своими знакомыми "на разборки" с молодыми людьми из другого населенного пункта.

"Встреча переросла в групповую драку, в ходе которой подсудимому было нанесено ножевое ранение. Упав от удара на землю, он увидел на земле нож, начал размахивать, защищаясь, и случайно нанес удар своему другу, отчего тот скончался на месте преступления", – сказано в сообщении.

Молодого человека обвинили в причинении смерти по неосторожности. В суде он полностью признал свою вину.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы. В пользу потерпевших взыскано 6 млн тенге морального вреда и 800 тыс. тенге представительских расходов.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Между тем в настоящее время в Актау расследуют гибель солдата от выстрела. По предварительной версии, лейтенант произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо юноше.