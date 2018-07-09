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Наследный принц Абу-Даби показал Астану в Instagram

Он посетил столицу Казахстана 4 июля.

Фото : пресс-служба Акорды9 июля 2018, 17:34

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян опубликовал в Instagram видео, снятое в Астане, передает Zakon.kz.

Наследный принц посетил столицу Казахстана 4 июля. По итогам переговоров был подписан ряд документов.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян - заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов. Третий сын Зайда ибн Султана аль-Нахайяна.


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